ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ: ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ
ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜವು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : September 19, 2025 at 9:45 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ವಿರೋಧ, ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಸಹ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಸಬೇಕೆಂಬ ವೀರಶೈವ, ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಕುರುಬರನ್ನು ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕುರುಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗದ್ದಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕುರುಬರ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ವಿರೋಧ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುರುಬರನ್ನು ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ''ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ದೇವದುರ್ಗ ಶಾಸಕಿ ಕರೆಮ್ಮ ನಾಯಕ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
''ಒಳಮಿಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು 30 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ: ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇದೇ 25ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಎಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದೇ 22ರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಎಂದು ಹಾಗೂ 11ರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು. ನಾಯಕ ಕೇಂದ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಿಸಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಂಸದನಾಗಿ ನಾನು ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ'' ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜನರು ಇದು ಮಠ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ''ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ?'' ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಸದರು ಕೇಳಿದರು. ''ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು'' ಎಂದು ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಜನರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು: ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸೆ.22ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 9ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಕಾಲಂ 11ರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಬೇಡ, ಬೇಡರ್, ನಾಯ್ಕ್, ನಾಯಕ, ನಾಯಕ ತಲಕವಾರ, ನಾಯಕ ಪರಿವಾರ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ತಳವಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ನಕಲಿ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗರು ಹೋಗಬಾರದು: ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ