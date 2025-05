ETV Bharat / state

Published : May 3, 2025

ಕಾರವಾರ: ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಅರಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೇಗೊಪ್ಪದ ಭೂಮಿಕಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 625ಕ್ಕೆ 624 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಕಾಂವಚೂರ್ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಓದುವಾಗಲೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಚೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭೂಮಿಕಾ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

