ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ: 'ಭೂತದ ಬಾಯಿಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ' ಆರೋಪ - UREA FERTILIZER DISTRIBUTION

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 7:30 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದರು. ದಿನ ನಿತ್ಯ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಗಳೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿಕೆ: ಇದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​​​​ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು.

ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವ ವಿಪರೀತ ಇತ್ತು. ದಿನನಿತ್ಯ ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ಇದೀಗ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸರದಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆದರು. ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಕೇಟ್ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು‌ ನೀಡಿದರು.‌

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಹೇಳುವುದೇನು: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಭಾವ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿಕೆ‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.‌

ಭೂತದ ಬಾಯಿಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ: ರೈತರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಆರ್​. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಭೂತದ ಬಾಯಿಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನೂರಾರು ರೈತರು ಲೈನ್​ಗೆ ನಿಂತು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತದ ವಿಚಾರ" ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇಂತಹುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಸರೆರಚಾಟವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

