ಕನ್ನಡ ಬೋಧನೆಗೆ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯುಕ್ತಿ: 'ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೂರು

ಹೊಸನಗರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಬೋಧನೆಗೆ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 6:23 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪಾಠ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೇ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ದೂರೇನು? ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರೇಣುಕೇಶ್​ ಎಂಬವರು ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬರದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ತರಲಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಬೋಧನೆ ಆಲಿಸಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ರೇಣುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನೇ ಮರು ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ? ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹೊಸನಗರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, "ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 370 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಉರ್ದು ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​​ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ‌" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, "ಹೊಸನಗರದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದರು. ನಾಳೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 12) ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಂತಕ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೊಸನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

