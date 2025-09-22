ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್; ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಿದರು.
Published : September 22, 2025 at 3:02 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.42 ರಿಂದ 12.58ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಎಣ್ಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಸಿ 5.30 ರಿಂದ 5.45ರ ಒಳಗೆ ರತ್ನ ಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬೆ. 9.55 ರಿಂದ 10.15ರ ಒಳಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯದುವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮರಿ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.45ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸು, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಶ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನ ರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು.
ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್: ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ 12.42 ರಿಂದ 12.58ರೊಳಗೆ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ರತ್ನ ಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.05 ರಿಂದ 2.15ರೊಳಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಚಾಮುಂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ದರ್ಬಾರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 23 ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥ, ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವಿ, ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ತ್ರಿನೇಶ್ವರ, ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 23 ದೇವಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ದರ್ಬಾರ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರಮನೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ತಂಡದಿಂದ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಯದುವೀರ್ಗೆ 11ನೇ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್: ಯದು ವಂಶದ ದತ್ತು ಯುವರಾಜನಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ 11ನೇ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಜ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಯದುವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೆಂಡತಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ದರ್ಬಾರ್ ವೇಳೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
