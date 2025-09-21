ಜಾತಿಗಣತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ

ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.

September 21, 2025

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮಹಾನ್ ದುಷ್ಟರು. ಸಿಎಂ ಓರ್ವ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರೇ ಅವರು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಲಿಂಗಾಯತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮತಾಂತರವಾದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಯಾವುದೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತಾಂತರವಾದವರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ₹400 ಕೋಟಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೇಲೂರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಕೃತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಮತಾಂಧರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತೀಯ ಭಾವನೆ ಕೆರಳಿಸುವವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹಚ್ಚು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಸೀದಿಗೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಾಂಧರ ಪರವಾಗಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳು ಕೂಡಾ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮತಗಳ್ಳತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​ಐಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಯಾರ ಮತವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಮನ್​ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ತಮಗೆ ಮತ ಹಾಕಲ್ಲಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​ಐಟಿಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.

