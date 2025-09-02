ಬೆಳಗಾವಿ : ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನಕ್ಸಲಿಸಂ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸೈನಿಕರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಬಂಡಿ ಸಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಜಾಂಬೋಟಿ ಸಮೀಪದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕೋಬ್ರಾ ಜಂಗಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 36 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ನೂತನ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಎವಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಎಸ್ಒಗಳ ಮೆಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಲಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಭಾಂಗಣ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾದರಿ ಕೊಠಡಿ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ದೇಶದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಎಡಿಜಿ ರವಿದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹಿ, ಕರ್ನಾಟಕ–ಕೇರಳ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಡಾ. ವಿಪುಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿಎಸ್ಜೆಡಬ್ಲ್ಯುಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಐಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಎಂ. ಎಲ್, ಸಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಎಡಿಜಿ ಎನ್. ಎನ್. ಎಸ್. ಎಸ್ ರಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಸಿಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಇಂದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮೌ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ವೇಳೆ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 'ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.
