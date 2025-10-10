ETV Bharat / state

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಸ್ಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ: ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ‌ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಪಸ್​

ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಂದಾಗ ಕಲಾಪ ನಡೆಯದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿರುವ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಸ್ಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 12:33 PM IST

ರಾಯಚೂರು: ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಮಸ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಕೀಲರು ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ‌ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಸ್ಕಿ ಜೆಎಮ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಕೀಲರು ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ ವಕೀಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ತೆರಳಿದರು.

ಆ.6 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಯತ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ವಕೀಲರು ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್ ಎಂಬುವರು ವಸ್ತು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2023ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣ ವೇಳೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಕ್ಷಣ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 2025, ಅ.9ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಗುರುವಾರ ನಟಿ ಮಸ್ಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮರಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

