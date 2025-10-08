ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: ಈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ: ಯಾರಿವನು?

10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು 182 ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಬಡಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಿ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 11:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ: ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣನಗರಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಷ್ಟಮಿ ವೇಳೆ ವಿಭಿನ್ನ ವೇಷಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನರಂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಡಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು. ಈ ಬಾರಿ ವೇಷಧರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಯುವಕನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಔದಾರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.


ಇವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ , ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ. ತಮ್ಮ ರವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಕಿ‌ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದಿತ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುಣಮುಖರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.


ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ: ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ವೇಷಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸದಿದ್ದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಬಂದ ನಗದನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ , ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು !: ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಮೂಲತಃ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಣವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 1 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು 182 ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಬಡಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಿ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು:

ಈ ಬಾರಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಣವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ - ರವಿ ಕಡಪಾಡಿ

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಗಂಗಾವತಿ- ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡನ ಕಗ್ಗೊಲೆ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷವೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಶಂಕೆ!

ಶೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ವಿಶೇಷ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಯಾಣ: ಆಮಾವಾಸ್ಯೆವರೆಗೂ ಬಸ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ!

For All Latest Updates

TAGGED:

PERSON IS A WAGE LABORERUDUPIಬಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದು 1 ಕೋಟಿ ದಾನಉಡುಪಿ ಯುವಕನ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸA YOUTH 1 CRORE FOR TREATMENT POOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.