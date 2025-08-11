ಉಡುಪಿ: ಈ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು. ನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಆಭರಣಗಳ ನವನವೀನ ವಿನ್ಯಾಸ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಜರುಗಿತು.
ಮಠದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಅಂತೀರಾ? ಹೌದು.., ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ನಾರಿಮಣಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಉಡುಪಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ರಾಜಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕೈಮಗ್ಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಡುಪಿಯ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, "ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೇಕಾರರ ಸೇವೆ ಸಮಾಜದ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಪುನರಜ್ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ: ಕೈಮಗ್ಗದ ಉದ್ದಿಮೆಯು ಪುನರಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈಗ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಫರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟು ಹಲವು ಮಂದಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಕೈಮಗ್ಗದ ಗತವೈಭವ: ಕೈ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಕಾರರು ಪದ್ಮಶಾಲಿ (ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.
ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು 40, 60 ಮತ್ತು 80 ಎಣಿಕೆಯ ಏಕ-ಪದರದ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ಹತ್ತಿ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಲಬಾರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸರಳ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಕರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ಆದರೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸೀರೆಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಯು ಸುಮಾರು 1980ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೇಕಾರರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಉದಾರೀಕರಣದ ನಂತರ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದು ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 42 ನೇಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿತು. ಕದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದರ ಪರಿಚಯ ಆದಂತಾಯಿತು.
ಸದ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಪದರ್ಶಿ ಭಾರತಿ ಗೋಪಾಲ್, "ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಸೇರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಶಿವಪುರದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ" ಎಂದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, "ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೀರೆಯ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಮಂದಿಗೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಫರ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
