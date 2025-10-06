ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದವರು ನೀರುಪಾಲು: ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಮಾನಿ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದವರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ್ದಕ್ಕೆ ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲು ಹೋದವರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು: ಕಾಲುವೆಗೆ ಈಜಲು ಹೋದಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವಕರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮುದಗಲ್ನಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಹುಡಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ, ರವಿವಾರದಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಪುನಃ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗ 76ನೇ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಯುವಕರು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೊಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೃತ ಯುವಕರನ್ನು ಕಂಡ ಪೋಷಕರು, ದೇಹದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ: ದಿನಾಂಕ 4 -10-2025 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ವೆಂಕಟೇಶ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಲು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನಾಲ್ಗೆ ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈಜಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ವೆಂಕಟೇಶ ಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಶವಗಳು 5-10-2025 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆನಾಲ್ 76ರ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಶವ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನ ಹಣೆಗೆ ಕೊರೆದ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಕೊರೆದ ರಕ್ತದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಎಂದು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗನ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯುಡಿಆರ್ ನಂಬರ್ 15/2025 ಕಲಂ 194(4) ಬಿಎನ್ಎಸ್ -2023 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
