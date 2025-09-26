ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಪೋಟಿ
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 4:17 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಕಳೆದ 56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿ ಸಂಘ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಸಹಕಾರಿ ಭೀಷ್ಮ. ಆ ಮಹಾನಾಯಕನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸರೆ ದಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಸೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಘ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಓರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ, ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರಾದ ದಿ.ಅಪ್ಪಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು.
ದೆಹಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿ.ಅಪ್ಪಣಗೌಡರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಘವು 1969ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾನೂನು 1959 ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 56 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಘವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಒಟ್ಟು 1.47 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ 125ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮತ್ಯಾನಟ್ಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ, ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಕಣಗಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,47,000 ವಿದ್ಯುತ್ ಜೋಡಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,01,500 ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 97,000 ಶೇರುದಾರರು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ 60,934 ಮತದಾರರು 15 ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
402 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ: ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಲೈನ್ ಮೆನ್, ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಸ್, ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 402 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿ, ಟಿಸಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರ, ಗೋದಾಮು, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಲೈನ್ ಸಲಕರಣೆ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಚನಲ್, ಗಯರಾಡ್, ಮೇನ್ ಲೈನ್ ವಾಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಇದೆ.
'ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ) ಏಕರೂಪದ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ರೂ. 80 ಪೈಸೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ಗೆ 98 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಟಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಟಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವೀಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು?: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಅಣ್ಣಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, "ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ನೀರಾವರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹಕಾರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಗೌಡರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲು ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು 1899ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಸಾತಗೌಡ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬಾಯವ್ವ. ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. 1924ರಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಲು 1961ರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1969ರಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು 1974ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಮೃತರಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಘಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಘ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ: "ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿ.ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ತಿಂಗಳಪೂರ್ತಿ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂಬುದು ಅಣ್ಣಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಣಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಬಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರ ಸಾಧನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಅಪ್ಪಣಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ. ಅಧಿಕಾರ, ಹಣಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರು, ಬಡವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 100 ಜನ ಅಪ್ಪಣಗೌಡ ಅಂಥವರು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಪ್ಪಣಗೌಡರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತತೆ: ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ವೈ, ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಸೇರಿ ಹಲವು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಣಗೌಡರು ಆಪ್ತತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ನೇಸರಿ, ನೇರಲಿಯ ಶಿವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಕತ್ತಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕತ್ತಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನೂಲಿ, ಗಂಗಾಧರ ಕಣಗಲಿ, ಸಿದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪ ಕೇಸ್ತಿ, ನಿಡಸೋಸಿಯ ನಾರಾಯಣ ಜೋಶಿ ಸೇರಿ ಆ ತಲೆಮಾರಿನ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಅಪ್ಪಣಗೌಡರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಕತ್ತಿ VS ಜಾರಕಿಹೊಳಿ: ಅಪ್ಪಣಗೌಡರ ನಂತರ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಹೀರಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಅನ್ನು 1995ರವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. 1995ರಿಂದ 2025ರ ಮೇವರೆಗೂ ಸಂಘ ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೇ ಸೆ.28ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದ 'ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪೆನಲ್' ಮತ್ತು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದ 'ದಿ. ಅಪ್ಪಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದ ಪೆನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರುಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೇ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಸಹಜ. ಹಿಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರು ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂಬ ಮಾತು ರಾಜಕೀಯ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತ.
