ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಸಾಹಸ; ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಬಚಾವ್ - TWO PEOPLE FALL FROM TRAIN

ಚಲಿಸುವ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತುವ ಯತ್ನ ( ETV Bharat )

ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಲಿಸುವ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.‌ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರೈಲಿನಡಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಎಳೆದು ಹೊರಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

