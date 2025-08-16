ETV Bharat / state

ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಪತಿ ಹತ್ಯೆ: ಪತ್ನಿ, ಪ್ರಿಯಕರ ಬಂಧನ - HUSBAND MURDER CASE

ಪತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HUSBAND MURDER CASE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಪತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ (31), ಪ್ರಿಯಕರ ಮಂಜುನಾಥ್​ (32) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್​ 15 ರಂದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್​ ಎಂಬಾತನ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಟವಲ್​ನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ‌ ಏನಿದೆ?: ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಅವರು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಅರುಣ್​ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೇ ಟವಲ್​ನಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆರೋಪಿಗಳು: ಆರೋಪಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೃತರ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರು ದಾಖಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿಆರ್​ಇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಡಿಸಿಆರ್​ಇ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ, ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಟವಲ್ ನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವನೇ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಲರ್​ಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

