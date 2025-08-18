ETV Bharat / state

ಶಿರಸಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯ : ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಮನೆಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದ ಶಿರಸಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ನಗರದ ಬಾಲಕಿಯರಿಬ್ಬರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Bus stand CCTV footage
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಗದರಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಶಿರಸಿಯ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯ ಕಸ್ತೂರಬಾ ನಗರದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್​​ಗೆ ತೆರಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಏರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂತೆಂದು ಪೋಷಕರು ಓದುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು‌ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಆ.16 ರಂದು ಶಿರಸಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಾಲಕಿಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಏರಿ ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಾವು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರು ಓದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಪೋಷಕರ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಶಿರಸಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿರಸಿ ಪೊಲೀಸರ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪಾಲಕರು ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ 12 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ದಿಗಂತ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ, ಆತ ಬಳಿಕ​ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮನೆ ತೆರಳಿದ್ದ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಸಭೆ ನಡೆದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಆತನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಲಕ ದಿಗಂತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ(ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ)ಯ ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಬಂಟ್ವಾಳ: ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ 12 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ದಿಗಂತ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ, ಆತ ಬಳಿಕ​ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮನೆ ತೆರಳಿದ್ದ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ಸಭೆ ನಡೆದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಆತನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಲಕ ದಿಗಂತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ(ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ)ಯ ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

