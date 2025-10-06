ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಮುಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು: ಮೃತ ದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹುಡುಕಾಟ

ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಮುಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಮುಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು: ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಹುಡುಕಾಟ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 6, 2025

ದಾವಣಗೆರೆ: ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಮುಗುಚಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಪ್ಪೇಶ್​​​​ (19), ಮುಕ್ತಿಯಾರ್​​​ (25) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಈಜೀ ದಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಯುವಕರು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮರಳು ದಂಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೆಪ್ಪ ಮುಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಪರೀಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ‌ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೃತ ದೇಹಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಎದೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪೋಷಕರು ನದಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ತೆಪ್ಪ ಮುಗಿಚಿ ಬಿದ್ದು ತಿಪ್ಪೇಶ್​ (19), ಮುಕ್ತಿಯಾರ್​ (25) ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಹರಿಹರದ ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಳುಗು ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಸನಾವುಲ್ಲ ಎಂಬುವರ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರು ರಿವರ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ 11 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವು

