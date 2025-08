ETV Bharat / state

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಸರ್ಕಾರ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ಲಾಸ್, ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ - SECRET TELEPHONE EXCHANGE

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ( ETV Bharat )

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಓರ್ವ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫಾಫ್(33) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್ (25) ಬಂಧಿತರು. ಇವರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 9 ಸಿಮ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು, 1 ಮೊಬೈಲ್, 6 ರೌಟರ್‌ಗಳು, 1 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, 702 ಸಿಮ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಫಾಫ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಮ್‌ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೂ ಬಳಸಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಯತ್ನ: ಯುವಕನನ್ನ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ: ಮೂವರ ಬಂಧನ

