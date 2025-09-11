ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆ: ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲೇಖ

ಗಂಗಾವತಿಯ ಪಂಪಾನಗರದ ಖಬರಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವಿರುಪಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಅವರ ತಂಡ ಹುಡುಕಿದೆ.

ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್ (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 1:46 PM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ನಗರದ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ್​ನ ಪಂಪಾನಗರದ ಖಬರಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವಿರುಪಾಪುರದಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಎರಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ: ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನವು ಪಂಪಾನಗರದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಠಾಣರ ಖಬರಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ.

ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಕಲೆ
ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಕಲೆ (ETV Bharat)
ಶಾಸನದಲ್ಲಿನ ಬರಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ "ಶ್ರೀಗೊಂಗಡಯ್ಯನ ಮನೆ ಮಣುಪ ಕಾಳಗಿ ಕೊಂಡ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರುಹಿ ಕೊಂಡದು" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ "ಶ್ರೀ ಕೊಂಡ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದವು" ಮತ್ತು "ಪಿನಿಬಿಸಿ ಮಾಯಣ್ಣ"ಎಂಬ ಬರಹಗಳಿವೆ.

ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡ ಕುಂಡಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಸನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಒಂದು ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಶೀಥಲನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಯಕ್ಷಿಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ವ ಸವಾರಿ ಅರಸನ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ.

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾದ ಬರಹಗಳು
ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾದ ಬರಹಗಳು (ETV Bharat)

ಜೈನಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಂಡುಬಂದ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇವು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸನವು ಗೊಂಗಡಯ್ಯ ಎಂಬ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡಕುಂದಾ ಎಂಬ ಜೈನ ಯತಿಗಳು ಪಾದವಿರಿಸಲು (ಆಗಮಿಸಲು) ಬಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಂಡ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಜೈನ ಯತಿಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳಿರುವ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಾಸನದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇದು 15ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾದ ಪಾದದ ಗುರುತು
ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾದ ಪಾದದ ಗುರುತು (ETV Bharat)

ಎರಡನೇ ಶಾಸನ: ಎರಡನೇ ಶಾಸನವು ವಿರುಪಾಪುರನಗರದ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಶಾಸನದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸವೆದಿವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀ ಪೌಢದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೇವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಸನವೂ ಕೂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕಾರ್​ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಶಾಸನಗಳು: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಬದಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳ ಶಾಸನವು ದೊರೆತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡು ಹೊಸ ಶಾಸನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಶಾಸನಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ.ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸನಗಳ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಸೋಮಪ್ಪ ಯಲಬುರ್ಗಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಮ್ಯಾಗಳಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡ, ಪೀರಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

