ಶಿರಸಿಯ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ - TWIN GOT SAME RANK IN PUC

ಅವಳಿ ರಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 11, 2025 at 1:14 PM IST | Updated : April 11, 2025 at 1:35 PM IST 1 Min Read

ಶಿರಸಿ: ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ ಪಡೆದು ಸಹೋದರತೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಸಿಯ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಡಾ. ದಿನೇಶ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಸುಮನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆರನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 600ಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ದಕ್ಷ ಹಾಗೂ‌ ರಕ್ಷಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕ‌ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಮನ್ ಹೆಗಡೆ (ETV Bharat) ಮೂಲತಃ ಶಿರಸಿಯವರಾದರೂ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ‌ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.100, ರಕ್ಷಾನಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯ ಎನ್ನ ಬಹುದಾಗಿದೆ.‌ ದಕ್ಷ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ನಲ್ಲಿ 95, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 100, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 99, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100, ವೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಾ - ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ನಲ್ಲಿ 99, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 100, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 97, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 99, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ, ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಮನ್ ಹೆಗಡೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ವರೆಗೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಓದಿದ್ದು, ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ 3 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾ ಟಿವಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದು ತಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್​ನಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ, ವಿವಿಧ ಹವ್ಯಾಸ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮಗಳು: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್

