'ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಿಸೋವರೆಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ': ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ - STUDENT REQUEST FOR COMPOUND

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು.

student Simra came to DC Office with her parents
ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಮ್ರಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 8:56 PM IST

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಧರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಮ್ರಾ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಮ್ರಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ತಾನು ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಮ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಿಸೋವರೆಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ' (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಶಾಲಾ ಯೂನಿಫಾರಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯು ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದಳು. ಸಿವಿಲ್‌ ಡ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.

ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

