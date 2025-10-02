ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ವೈಭವಯುತ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು.
ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವಿಗೆ 'ಭಾರತಮಾತಾ' ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇವಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಜಯದಶಮಿಯಾದ ಇಂದು ವೈಭವಯುತ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮೂರು ಆನೆಗಳ ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 50 ಉತ್ಸವ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹಾಗೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕವೂ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಆನೆಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆದರದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಂಬಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಕೋತಿತೋಪು ರಸ್ತೆ, ಬಿಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿ. ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು.
