ಮಿಣ್ಯಂ ದಾಳಿಗೆ 33 ವರ್ಷ: ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್​ನಿಂದ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಮನ

ವೀರಪ್ಪನ್​ನಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 5 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Published : August 15, 2025 at 1:33 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮಾರಕ ಬಳಿ ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್​ನಿಂದ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಂದು 1992ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 14: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಿಣ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 1992ರ ಆಗಸ್ಟ್​​​​ 14ರಂದು ದಿವಂಗತ ಎಸ್ಪಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಪಿಎಸ್ಐ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಎಸ್​ಐಎಸ್​ ಬೆನಗೊಂಡ, ಪೇದೆಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಂದರ್​, ಸಿ.ಎಂ. ಕಾಳಪ್ಪ ನರಹಂತಕ ವೀರಪ್ಪನ್​ನಿಂದ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ: ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಪೊಲೀಸರು ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

ಏನಿದು ಮಿಣ್ಯಂ ದಾಳಿ: ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವೀರಪ್ಪನ್​ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಗು ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ವೀರಪ್ಪನ್​ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್​.ಪಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ವೀರಪ್ಪನ್​ನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಎಸ್​ಟಿಎಫ್ ಪಡೆಯ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ವೀರಪ್ಪನ್ ಬಂಟನಾದ ಗುರುನಾಥನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಟನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್​​​​​ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ.

ಬಂಟನ ಹತ್ಯೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪನ್​: ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪನ್​, ಕಮಲ ನಾಯ್ಕ ಎಂಬುವವನ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಮಲ ನಾಯ್ಕ, ವೀರಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿದಾರನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಮಿಣ್ಯಂ ಬಳಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು, ಸುಂದರ್, ಕಾಳಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಮಲನಾಯ್ಕನೂ ಮೃತಪಡುತ್ತಾನೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿಣ್ಯಂ ದಾಳಿಯಂದೆ ಹೆಸರಾದ ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

