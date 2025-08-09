Essay Contest 2025

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ - TRANSWOMAN GETS HMV LICENCE

ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ

MYSURU ANITA PRASAD ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ
ಬಸ್​ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 8:29 PM IST

4 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಮಹೇಶ್​ ಎಂ.

ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಭಾರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ (ಎಚ್​ಜಿವಿ) ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿತಾ ಅವರು, ಅನಿತಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರಿಕ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಅವರು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯತ್ತಲೂ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಗೌರವಯುತ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಅನಿತಾ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಡಾ.ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಸರ್ವಿಸ್​ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ನೆನೆದರು.

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಸರ್ವಿಸ್: "ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ನೈಪುಣ್ಯ ಒಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಡಬಲ್​ ಡೆಕ್ಕರ್​ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ವುಮನ್(ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ಮಹಿಳೆ), ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾನ್​(ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪುರುಷ) ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೂಲಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು - ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆರಂಭ: "ಐಷಾರಾಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್​ ಬೆಂಜ್​, ವೋಲ್ವೋ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಸ್​ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಸ್​ಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

transwoman gets hmv licence
ಬಸ್​ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಅನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ (ETV Bharat)

ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಕಲಿತೆ: "ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಏರ್​ಬಸ್​ 380 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ಧೇನೆ, ನಾನು ಪೈಲಟ್​ ಕೂಡ ಹೌದು. ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿತೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಲಂಡನ್​ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್​ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 23 ವರ್ಷ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು, ಮೈ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡಿ: "ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ 600 ಜನ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವ- ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಜನ್​ ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಪ್​ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಉದ್ಯಮ ಎರಡನೇಯದಾಗಿದೆ. ಏನು ಇಲ್ಲದೇನೋ ಬಂದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಡಿ, ಮೈ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಏರ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ತಯಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಪಣೆ: "ನಾನು ವಿಸ್ತಾರಿಕ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏರ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್​ ತಯಾರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರದೇಶಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲಿಂಗತ್ವ ಪರಿರ್ವತನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯಾದ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು: "ನಾನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನುದು 25 ವರ್ಷ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ. ನನಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಲಿಂಗತ್ವ ಪರಿರ್ವತನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದರು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದರು ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್​ ರಿಸರ್ಚ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಥ ರಿಸರ್ಚ್​ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್​ ಆದಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್​ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್​ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್​ ಅನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲು ಬೇರೆಯರ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯಾಣ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

