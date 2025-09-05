ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ - POOJA TO CANNONS

ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಂದು ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಾಲೀಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ 21 ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.

ರಾಜರ ಕಾಲದ ಏಳು ಫಿರಂಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫಿರಂಗಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹೊತ್ತು ತರುವ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಈ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಡ್ರೈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಜಪಡೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ 52 ಸೆಕೆಂಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸುತ್ತು 21 ಬಾರಿ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಥದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ 7 ಫಿರಂಗಿಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಫಿರಂಗಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಅರಮನೆ ಒಳಗಿರುವ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಫಿರಂಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಈ ಫಿರಂಗಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ 21 ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ವಿಜಯ ಗಣಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಗಣಪತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫಿರಂಗಿ ಬಳಕೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲತೋಪುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 52 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸುತ್ತು ಅಂದರೆ 7 ಫಿರಂಗಿಗಳಿಂದ 21 ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗಳು ಹೆದರದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಫಿರಂಗಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಗರದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಫಿರಂಗಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ 52 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ 21 ಬಾರಿ ಕುಶಾಲತೋಪುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿರಂಗಿ ತಾಲೀಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆನೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರದಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

