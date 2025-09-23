ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಕಳೆಗುಂದದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ

ವಿಜಯನಗರ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇದೀಗ 'ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 4:11 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನಾ ದೇವರ ರೂಪಗಳು, ಅವತಾರಗಳು ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಚಿತ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಲಾವಿದರು, ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ(ಕಾವಾ) ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಲಿತಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಉಪಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಕಳೆಗುಂದದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಚಿತ್ರ ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ (ETV Bharat)

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣ, ಗಣಪತಿಯ ನಾನಾ ಅವತಾರಗಳು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ನರಸಿಂಹ, ಬುದ್ಧ, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿವ, ದುರ್ಗೆ, ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಸರಸ್ವತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹ.. ಹೀಗೆ ದೇವರ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ 40 ಪೇಂಟಿಂಗ್​ಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು, ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವೇ ದೇವರ ಅವತಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.

ದೇವರ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕಲೆ ಇಂದಿಗೂ ನಶಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಈಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಬುದ್ದನ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎನ್.ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬದ್ದತೆ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ‌" ಎಂದರು.

