ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) : ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಯೊಂದು ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರೂ ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಭಾಗದ ತೀರದಿಂದ ಏಂಡಿ ಬಲೆ ಹಾಕಲು ಐವರು ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತೀರದಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್ ದೂರ ದೋಣಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಕ್ಕಸ ಅಲೆಯೊಂದು ದೋಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಲೆಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರದಿಂದ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಪಾಯ ಅರಿತ ಮೀನುಗಾರರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ದಡದತ್ತ ಈಜಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೀನುಗಾರ ಉದಯ ಬಾನಾವಳಿಕರ್ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಚಾಲಿತ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದೋಣಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದ ಐವರೂ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದ ದೋಣಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತೀರಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತರಲಾಗಿದೆ.
ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ತೇಲಿಬಂದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ದೇವಭಾಗ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ತೀವ್ರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ತೇಲಿಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಸಿನ ಗಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ : ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವಭಾಗ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
