ವರದಿ : ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂಕಟ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯರು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಾಜಾಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 36 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಹರಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ನೀರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 53 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಲವೈಭವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಪಾತ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ನಯಾನಗರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗೋಕಾಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 180 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. 2019ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಕುತ್ತಾ ಬರುವ ಘಟಪ್ರಭೆಯ ವೈಯ್ಯಾರ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಮುಂದೆ 180 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಚಿಮ್ಮುವ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತೆ: ಈ ಕುರಿತು ವಿಶಾಲ ಕುರಣಗಿ ಎಂಬುವವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, '2019ರ ಬಳಿಕ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ರುದ್ರ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಸರ್ಗ ಕೊಡುವ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.
ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಿರಿ: 'ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ.
ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ : 'ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆವು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಪ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಚೇತನ ಕಬಾಡಗಿ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೇವೆ: ಈ ಕುರಿತು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಬಾಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸುಂದರ, ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಪಾತದ ಸಮೀಪ ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನೀರು ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ..? ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಈ ಫಾಲ್ಸ್ನಿಂದ 13 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಜಲಪಾತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ.
