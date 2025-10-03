ಆಕರ್ಷಕ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು, ರೋಮಾಂಚಕ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ದಳದ ಸಾಹಸ
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಮೈಸೂರು: ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುವ ಅಶ್ವಗಳ ಸಾಹಸ, ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ, ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನಾಕೃತಿಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ 400 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಢಮರುಗ ನಾದದ ಝೇಂಕಾರವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.
ಗುರುವಾರ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು 11ನೇ ದಿನ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದ ಮದ್ದಿನ ಸದ್ದಿನಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವೂ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದವು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ರೀತಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ 3 ಸಾವಿರ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ದಲ್ಲೇ ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದವು.
ಸೌರಮಂಡಲ, ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತ, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕ, ನವಿಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ಡಾಲ್ಫಿನ್, ಗರುಡ, ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಪಟದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಪಟ, ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ, ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದವು.
ಮೈನವಿರೇಳಿಸಿದ ಟೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್: ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಶೋ ಜಂಪಿಂಗ್, ಫೈರ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಜಂಪಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಅಶ್ವದಳವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಎಸ್.ಡಿ.ಸಾಸನೂರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಟೆಂಟ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಉರಿಯುವ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮೂಲಕ 60 ಕೀ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಟಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತೊಯ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳೆಯೊಳಗೆ ಹಾರುವ ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಪಂಜಿನ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳು: ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ 300 ಮಂದಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು 600 ಪಂಜುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾನಾ ಅಕ್ಷರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ, ಜೈ ಚಾಮುಂಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ, ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಬರೆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಡೆ ಕನ್ನಡ, ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ, ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಗೆ ನಮನ ಬರೆದು ಶುಭ ಕೋರಿದರು.
ಬೈಕ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಾಸೆ: ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಶ್ವ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸರ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕಲಾವಿದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಢಮರುಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 400 ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಡ್ರಮ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ನಗಾರಿ, ಚೆಂಡೆ, ಡ್ರಮ್, ಪೀಟಿಲು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪರೇಡ್: ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಪಡೆಯ ಎರಡು ದಳ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ತುಕಡಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಪರೇಡ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೂರು ಸುತ್ತು 21 ಕುಶಾಲು ತೋಪುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಯಿತು.
