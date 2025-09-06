ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ: 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ‌ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಹುತಾತ್ಮ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಗೆ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 6, 2025 at 8:17 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಭಕ್ತರು, ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಗೆ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 6,356 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮಂಟಪ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದ ಹುತಾತ್ಮ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಾಮದೇವ ಗಲ್ಲಿ, ಸಮಾದೇವಿ ಗಲ್ಲಿ, ಯಂಡೇಖೂಟ, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಲಿಂಗಖಿಂಡ್ ಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಟಿಳಕ ಚೌಕ್, ಹೆಮು ಕಲಾನಿ ಚೌಕ್, ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿಯ ಶನಿ ಮಂದಿರ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿಯ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುರುವಾದರೆ, ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 30 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪಕ್ಕದ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೂ ಹೋಟೆಲ್, ತಿನಿಸು ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿವೆ.
ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧ: ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಹೊಂಡ, ಹಳೆಯ ಹೊಂಡ, ಜಕ್ಕೇರಿ ಹೊಂಡ, ಕೋಟೆ ಕೆರೆ, ಕಣಬರ್ಗಿ ಕೆರೆ, ಅನಗೋಳದ ಲಾಲ್ ತಾಲಾಬ್, ಮಜಗಾವಿ ಕೆರೆ, ವಡಗಾವಿಯ ನಾಜರ್ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಜುಪಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಶುಭಾ ಬಿ. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾತಂಡಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಡೊಳ್ಳು ಪತಕ್, ಝಾಂಜ್ ಪತಕ್, ಧ್ವಜ ಪತಕ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಾದ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ.
4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 500 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 3,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 10 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ, 1 ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ, 9 ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ ತುಕಡಿ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಡಿಐಜಿ, 9 ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 25 ಡಿಎಸ್ಪಿ, 87 ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ 250 ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 700 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, 14 ಡ್ರೋಣ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಎಡಿಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಥಸಂಚಲನ: ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಹುಷಾರ್ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ, ಎಆರ್ಎಫ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ತುಕಡಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಬೊರಸೆ, ''ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು 24/7 ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.
''ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ 1019, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 650ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಡಳಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಡಿಜೆ ಬಳಸುವವರು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 65 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
''ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ'' ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
''ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಡೆ ಚಹ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಊಟವನ್ನು ಪಾರ್ಸಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಸಿವು ಆಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಕಲೇಟ್, ಚುಕ್ಕಿ, ಫ್ರೂಟಿ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇನ್ ಕೋಟ್, ರಿಪ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಜಾಕೇಟ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಹೇಳಿದರು.
ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದ ಜನ: ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಿಡಲು ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ ಮಂಟಪಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಜನ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜನರ ಸಂಚಾರವಿತ್ತು.
