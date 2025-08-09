Essay Contest 2025

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ - DISEASES AFFECT ON GINGER CROP

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 12:22 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶುಂಠಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಒಂದು ಬೆಳೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ‌ ಶುಂಠಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ' ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ರೋಗ ಆವರಿಸಿ ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದೆ.

ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬಂದು ರೈತನ ಕೈ, ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶುಂಠಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೊಳೆ ರೋಗವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶುಂಠಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಗಾಣುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೋಗಾಣುಗಳು ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಬಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ರೋಗಾಣುಗಳ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ, ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ.

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ' (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್​, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಶುಂಠಿಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗ‌ದ ಕುರಿತು ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಸೋನ್ಯಾಳ, ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ಆರ್, ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ್ ಬಿ., ಡಾ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅಡಿವಪ್ಪನವರ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್. ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಶುಂಠಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಶೀಲಿಂಧ್ರಗಳು ತಗುಲುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸೂನಿಯಾಳ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದುವರೆಗೂ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಒಂದೇ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದುಂಡಾಣು ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ, ಫ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೈರಿಕ್ಯುಲೇರಿಯಾ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಟೋಟ್ರೆಕೊಮ್​ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರೋಗಗಳು ಶುಂಠಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.‌ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಬೇಗ ಹರಡಿ, ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ‌" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೋಗಗಳ‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು: "ದುಂಡಾಣು ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಂಕಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಬಣ್ಣದ ರೀತಿ ಎಲೆ‌ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.‌ ನಂತರ ಡೈಮಂಡ್ ರೀತಿ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲೆ‌ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚುಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದೆ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ‌‌. ಬೆಂಕಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳು: ಎರಡು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದುಂಡಾಣುವಿನ ರೋಗಾಣುಗಳು ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ (ಶೇ. 80-95), ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಶೇ.15-22 ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​) ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ರೋಗಗಳಾದ ಫ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೈರಿಕ್ಯುಲೇರಿಯಾದ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ, ಕೊಲೇಟೋಟ್ರೆಂಕಮ್​ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ದುಂಡಾಣುವಿನ ಎಲೆಮಚ್ಚೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಇಬ್ಬನಿ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆ ಹನಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಮೂರು ರೋಗಾಣುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ:

ರೋಗ ಬರುವ ಮೊದಲು: ಶೇ.1ರ ಬೋರ್ಡೊ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ (2.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ) ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ) 12-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ 4 ಮಿ.ಲೀ. ಅಂಟನ್ನು (ಗಮ್) 15 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ: ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ (ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆ) ಪ್ರೋಪಿಕೋನಾಜೋಲ್ 25 ಇ.ಸಿ. (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್​ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿ.ಲೀ.) ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಝೋಲ್ 5 ಇ.ಸಿ. ( ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್​ ಔಷಧಿ.) ಅಥವಾ ಟೆಬುಕೋನಾಝೋಲ್ 28.29 ಇ.ಸಿ. (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿ.ಲೀ.) ಅಂತರವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೆಂಡ್ರೆಝಿ ಶೇ. 12+ ಮ್ಯಾಂಕೋಝೆವ್ ಶೇ.36 (ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2.5 ಗ್ರಾಂ) 8-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಟು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ದುಂಡಾಣು ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆಗೆೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್+ಕಸುಗಾಮೈಸಿನ್ (ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ) 8-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, "ಶುಂಠಿಗೆ ಮಾರಕ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ‌ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಕನಿಷ್ಟ ಎಕರೆಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗವಟೂರಿನ ರೈತ ಲಿಂಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವರ್ಷ ಶುಂಠಿಗೆ ಹೊಸ ಶೀಲಿಂಧ್ರ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ‌ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಶುಂಠಿಗೆ ನಿಖರ ಬೆಲೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಮಗೆ ಹಣ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.‌

