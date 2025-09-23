ETV Bharat / state

ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ; ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತ್ರಿವಳಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು

ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತ್ರಿವಳಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್​ನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತ್ರಿವಳಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2025 at 6:39 PM IST

ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು) : ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್​​ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗೂ ಆನಂದ ದಂಪತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆನಂದ ಹಾಗೂ ಮಂಜುಳಾ ಮನೆಯವರನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಆನಂದ್​​ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆನಂದ ಗಾರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮಂಜುಳಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಶನಿವಾರ ಮಂಜುಳಾಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಜುಳಾಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ಶಿಶುಗಳು ಜನಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಶುಗಳು ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಂಜುಳಾ ಅವರನ್ನು ಜಿಗಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಮಂಜುಳಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದ ಮಂಜುಳಾ: 'ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ದಂಪತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

