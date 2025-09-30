ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರೂಪ, ಹೇಮಾವತಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ!
ದಸರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಆನೆಗಳಾದ ರೂಪ, ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಾದ ರೂಪ, ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡಾನೆ ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಸರಾಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಆನೆಗಳನ್ನು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆನೆಗಳೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದಸರಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಆಗ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಆನೆಗಳಾದ ರೂಪ, ಹೇಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಬೆಚ್ಚಿದ ಶ್ರೀಕಂಠನಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆದರಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಆನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೊಸ ಆನೆಗಳ ಪರಿಚಯ:
ಹೇಮಾವತಿ: 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಆನೆ 2.25 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 2.8 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಈ ಆನೆ 2014ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತ್ತು. ನಯಾಜ್ ಪಾಷ, ಜೆ.ಎನ್.ಅಬಿಲ್ ಅವರು ಹೇಮಾವತಿ ಆನೆಯ ಮಾವುತ ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪ: ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ 44 ವರ್ಷದ ರೂಪ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆನೆ 2.45 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 2.90 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಮಾವುತ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾವಾಡಿ ಮಂಜು ರೂಪ ಆನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕಂಠ: ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಯನ್ನು 2014ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. 2.86 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.25 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಮಾವುತ ಜೆ.ಆರ್.ರಾಧಕೃಷ್ಣ, ಕಾವಾಡಿ ಕೆ.ಓಂಕಾರ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್
ಡಾ.ಐ.ಬಿ.ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅವರು, "ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ 14 ಆನೆಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ಆನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿದೆ. ಕುಂಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ರೂಪ ಆನೆಗಳು ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿವೆ. ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಧನಂಜಯ, ನೋಪತ್ ಆನೆಯಾಗಿ ಗೋಪಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಇನ್ನು 1ನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, 2ನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಕಂಜನ್, ಭೀಮ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ಸಾಗಲಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ತಂಡದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ, ಸುಗ್ರೀವ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
