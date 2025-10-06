ಹುಲಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು 5 ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ
ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಲಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಐದು ದಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 2:02 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಲಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹನೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪಚ್ಚಮಲ್ಲ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಣ್ಣ, ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪು ಎಂಬವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರೆದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಈ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಮೂವರನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಾದ ಕಂಬಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕರೆದಾಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಸು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಹತ್ಯೆ: ಹಸು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚಮಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರು ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಹುಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕುರಿಗಾಹಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಹುಲಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುರಿಗಾಹಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಕುರಿಗಾಹಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಳಿಕ ಹುಲಿಯನ್ನು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಿಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪತ್ತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದೆ.
200-220 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಹುಲಿ ಫೋಟೋ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಆರಂಭದ ದಿನವೇ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಕಾನನದ ಹನೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರ ಸಂಬಂಧ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಕಾನನದ ಹನೂರು ವಲಯದ ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹುಲಿಯ ಅರ್ಧ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
