ETV Bharat / state

ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್, ಕರ್ನಲ್ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚು! - SOLDIERS VILLAGE

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೈನಿಕರ ಗ್ರಾಮ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 13, 2025 at 2:53 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 3:20 PM IST 4 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ: ಈ ಊರಿನ ಓರ್ವ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್, ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಲ್ ಸೇರಿ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಧರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕೃಪೆ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸೇನೆ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮವು ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸಾಧು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ, ಡಿಇಎಡ್, ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನ "ಇಂಚಲ ಮುತ್ತಿನ ಗೊಂಚಲ" ಎಂದು ಹೊಗಳುವಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು: ಇಂಚಲದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನು ದೇಶಸೇವೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಇಂಚಲ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಈ ಊರಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯೋಧರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಂಬಗಿ (ETV Bharat) 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಧರಿಂದ ಸೇವೆ, 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಧರ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸದ್ಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್, ಬಿಎಸ್‍ಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್‍ಎಫ್, ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯೋಧರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಧರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಧರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೂ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಚಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಮಲ್ಲೂರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಂಬಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : May 13, 2025 at 3:20 PM IST