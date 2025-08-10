Essay Contest 2025

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಇದು ಎಡಪಂಥೀಯರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ- ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ - MINISTER PRALHAD JOSHI

ಎಡಪಂಥೀಯರು ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2025 at 10:22 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 12:05 AM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಎಸ್ಐಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಡಪಂಥೀಯರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಡಪಂಥೀಯರು ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು ತನಿಖೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಿ?. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಕೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ತನಿಖೆ ಆಗಲೆಂದು ನಾವು, ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅನಾಮಿಕ ಮೊದಲು 12, ಆಮೇಲೆ 13, 14, 15, 16, 15 ಬಿ, 16 ಎ..ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿದ. ಇದೇನು ನಾನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್?. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಉಜಿರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ತೀರಾ?. ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ?. ಇದು ಎಡಪಂಥೀಯರು ಭಾರತೀಯರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ವವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು. ಮೊದಲು ಶಬರಿಮಲೆ ಆ ನಂತರ ಜಗನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಹೀಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೀತಾನೇ ಇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಇರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದುತ್ವದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅನ್ಯಧರ್ಮದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಡೆಯುವ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ʼಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾʼ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಜೋಶಿ ಚಾಲನೆ: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ 'ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ' ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದರು.

ʼಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾʼ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿ
ʼಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾʼ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿ (ETV Bharat)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ 'ಹರ್‌ ಘರ್‌ ತಿರಂಗಾ' ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕರೆಯಂತೆ ಪ್ರತೀ ಮನೆ ಮೇಲೂ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಈ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜೋಶಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ' ಭಾಗವಾಗಿ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

