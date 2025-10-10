ದಾವಣಗೆರೆ: ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಟ್ಟಲೇ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರುವ ಚೋರರು, ತೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಕಿಸಲು ಮುಂದಾದ ರೈತರು!
ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕಳ್ಳರು ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ : ಕಳ್ಳರು ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ನಾಡು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮರದಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಅಡಿಕೆ ಗೊಂಚಲು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರ ಈ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಬಂಗಾರದ ದರವಿದ್ದು, ಒಣ ಅಡಿಕೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 65 ಸಾವಿರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಲಾಯರ್ ನಾಗರಾಜ್, ಓಬಳೇಶಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಜನ ರೈತರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಆಗಮಿಸುವ ಕಳ್ಳರು ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ತೋಟ, ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಕಳ್ಳರು ಗೊಂಚಲು, ಗೊಂಚಲು ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯುವುದೇ ಸವಾಲು : ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಉಳಿದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ತನಕ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಲು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.
ರೈತರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ತೋಟವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20-40 ಎಕರೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನ್ನಹಾಕಿರುವ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಾಃ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಿಡದ ಕಳ್ಳರು ಒಣ ಅಡಿಕೆಯತ್ತಲೂ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಣ ಅಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಸಮೂಹ ಸೇರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು ಆಗದ ಪ್ರಯೋಜನ : ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಬುವವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, '15-20 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ 20-30 ಎಕರೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಕುಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳರು ಅಡಿಕೆ ಕುಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತೋಟ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ರೈತರು ತೋಟ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಈ ತೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಅಡಿಕೆ ಕುಯ್ಯುಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಗಲು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಗೊನೆಯಲ್ಲಿ 12 ಕೆಜಿ ಇರುವ ಅಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆಯ ದರ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರೈತರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಿ : ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಆನಂದಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಕುಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15-20 ದಿನದಿಂದ ಇದೇ ಆಗ್ತಿದೆ. 3 ಗಂಟೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕುಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಇದೆ, ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಕೆಲವರು ತೋಟ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
