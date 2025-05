ETV Bharat / state

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ 85 ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ - THIEF STEALS MOBILE PHONES

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 15, 2025 at 1:28 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 2:11 PM IST 1 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂಬದಿ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳ, ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 85 ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಬಳಿಯ ದಿನೇಶ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇ 9ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕೊರೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ 85 ಮೊಬೈಲ್ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ (ETV Bharat)

