ದಾವಣಗೆರೆ: ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹದ ಒಡವೆ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು

ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

JEWELRY ROBBERY
ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಮನೆ ತಪಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 5:42 PM IST

2 Min Read

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಉಪಟಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ.‌ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರು ಇದೀಗ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಐದಾರು ಜನ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ನುಗ್ಗಿ ವೃದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಂಪತಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ. ಮಾದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಒಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು ದಂಪತಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧೆಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಕಿವಿ ಓಲೆ, ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಮದುವೆಗೆಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಎಸ್​​ಪಿ ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗೋಳಿಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ: "ಶನಿವಾರ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರು. ನನ್ನ ಪತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು, ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಪಂಚೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಕೈ ಕಟ್ಟಿದರು. ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ, ಓಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡ. ಬೀರುವಿನ ಬೀಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎಂದು ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರು ಗೋಳಾಡಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಎಸ್​​ಪಿ ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರು, "ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹಾಗು ಮಾದಪ್ಪ ದಂಪತಿಯ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್​​ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

