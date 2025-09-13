ETV Bharat / state

ಮರಣ ಗುಂಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ: ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಪ್ರಾಣಗಳೆಷ್ಟು? ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 9:48 AM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋಪೆದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸದಾ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಪಣಂಬೂರುವರೆಗಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ ತಪ್ಪಿದರೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಇಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಘನ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ, ವಿಪರೀತ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಘಟನೆ 1: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 9 ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೂಳೂರು ಬಳಿ ಮಾಧವಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಘಟನೆ 2: ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಕೂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ಸಡನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆತನ ಜೀವ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಮರಣ ಗುಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆ 3: ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಣಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬವರು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಲಾರಿಯೊಂದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಆಗತಾನೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಹರಿದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳ ಮೆಲುಕಷ್ಟೆ.. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹಲವರು ಯಾವುದೇ ದೂರು ನೀಡದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ. 9ರಂದು ನಡೆದ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, "ಮಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದೆಂದು" ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಸಿಪಿಎಂ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದೀಗ ಮರಣದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಸವಾರರು ಭಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈಗ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

