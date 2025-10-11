ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಹಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 7:41 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮನಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಗೊಂದಲ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಇದೆ. ಯಾವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೋ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಂ ಕಡೆಯವರು ಅವರೇ 5 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಡೆಯವರು ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಗುಂಪು ಆಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಗುಂಪು ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವರ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಂಚನೆಯಾದಾಗ ಸಿಡಿದೇಳೊ ರೆಬಲಿಯನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಕೆ. ಸಿ ರವೀಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ಸುದೀರ್ಘ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಸಿ. ರವೀಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ಮೇನ್ ಡ್ರೇನ್, ಸಬ್ ಡ್ರೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಡ್ರೇನ್, ಸಬ್ ಡ್ರೇನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಲು 8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಳೆನೀರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೈರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿ, ಡಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
