ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೂವಿದೆ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೂವೇ ಗೌರಿ.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧವಾದ ಹೂಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹಲವು ಹೂವುಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಾಲಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಗೌರಿ ಹೂವು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಕಾಡು, ಹೊಲ-ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗೌರಿ ಹೂವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಇರಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದೇ ಪೂಜೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ, ಕೃಷ್ಣಕಮಲ, ಕುರಿಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಂಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಹೂಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೂವು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಗೌರಿ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೂವು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗೌರಿ ಹೂವಿಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು: ಗೌರಿ ಹೂವಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಗ್ಲೊರಿಯೊಸಾ ಸುಪರ್ಬಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಲಿಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೆಮ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಅರಳಿ ನಿಂತ ಹೂಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ‘ಅಗ್ನಿಶಿಖೆ’ ಎಂದು, ಕೋಳಿ ಜುಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಕೋಳಿಜುಟ್ಟಿನ ಹೂವೆಂದೂ, ಕೋಳಿ ಕುಟುಮ ಎಂದೆಲ್ಲ ಜನರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದೊಂದು ಸತ್ವಯುತ ಮೃದು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳ್ಳಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, ಅರಳುವಾಗ ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ವರ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.
"ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಹಬ್ಬ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೂವೊಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಗೌರಿ ಹೂವು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೂವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಂಪು, ಕೆಳಭಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಈ ಹೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
