ಅಗ್ಗದ ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳ ಹೊಡೆತ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮವೇ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ

ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸೂರತ್​​ ಸೀರೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

BENGALURU RURAL ರೇಷ್ಮೆ ನಗರಿ DODDABALLAPURA SILK SAREE SURAT SAREE
ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ರೇಷ್ಮೆ ನಗರಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2025 at 2:06 PM IST

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಗುರುಪ್ರಸಾದ್​ ಹೆಚ್​.ಪಿ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ(ಬೆಂ.ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ರೇಷ್ಮೆ ನಗರಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಮಗ್ಗಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಗ್ಗದ ಸೂರತ್​ ಸೀರೆಗಳು.

ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಮಗ್ಗಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೀರೆಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ನೇಕಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸೂರತ್​​​ ಸೀರೆಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸೂರತ್​​ ಸೀರೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ನೇಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೇಕಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಮಂತ್​ ರಾಜ್ ಅವರು​​ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೀರೆಗಳು ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳು, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುವ ಸೀರೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೀರೆ ಉಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ಷಿಣಿಸುತ್ತಿರುವುದೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಸೀರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಧರ್ಮಾವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳೂ ಸಹ ಧರ್ಮಾವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರತ್​ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೀರೆಗಳ ನಡುವೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರತ್​​ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಾವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ (ETV Bharat)

"10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀರೆಗಳು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀರೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ್ವಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಸೂರತ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಡೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೂರತ್​ ಸೀರೆಗಳು 600 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ (ETV Bharat)

"ಸೂರತ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಧುನೀಕರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ 10ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ರೂ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತ 10 ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ನೇಯಲು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರಿಕೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ನೇಯಲು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರ್ಧೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಮಗ್ಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಸಾವಿರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಾವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವರು ಕೇಳಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಶಿಸುವ ಆತಂಕ (ETV Bharat)

ನೇಕಾರರಾದ ಶಿವರಾಮ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೂರತ್ ಸೀರೆಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 30 ಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನೇಕಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸೀರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸೀರೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 30 ಸಾವಿರ; ಈ ವರ್ಷ 3 ಸಾವಿರ! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

