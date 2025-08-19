ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಆಗಸ್ಟ್​ 25ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ 5 ಆನೆಗಳ ಎರಡನೇ ತಂಡ

ಐದು ಆನೆಗಳ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಆಗಸ್ಟ್​ 25ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 5:26 PM IST

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಬಾರಿ 14 ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ 9 ಆನೆಗಳ ಮೊದಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಆನೆಗಳ ಎರಡನೇ ತಂಡ ಆಗಸ್ಟ್​ 25ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಆನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಆನೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್​​ 25 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆ ಆವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2 ರಂದು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 44 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನೆಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಲು ತಾಲೀಮು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿರುವ 9 ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 25ಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ 5 ಆನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಲಿವೆ.

ಆನೆಗಳ ಎರಡನೇ ತಂಡ: ಐದು ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಡಾನೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ದುಬಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಗೋಪಿ(42 ವರ್ಷ), ಸುಗ್ರೀವ (43 ವರ್ಷ) ಈ ಹಿಂದೆ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆನೆಗಳು. ಮತ್ತಿಗೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್​ನ​ ಶ್ರೀಕಂಠ (56), ದುಬಾರೆಯ ಹೇಮಾವತಿ(11) ಹಾಗೂ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪ್​​ನ ರೂಪ (44) ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 25ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಐ.ಬಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೆ.22 ರಿಂದ ಅ.2 ವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆ.22 ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆ.5ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಮಂದಿರ, ವಿನೋಬಾ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು-570005 ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ codasara23@gmail.com ಇಮೇಲ್​ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2513225ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೇತ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

