ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಇದು ಕೇವಲ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ, ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯಿಂದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವು ಗುಜರಿಗೆ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 8:45 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯದೆ ಹಲವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲೇಮಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಎಂಬುವರ ಈ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೇ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಲೀಲ್. ಈ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಹೊಕ್ಕರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್, ದೂರವಾಣಿ, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್, ಟಿವಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಬಳಕೆಯ ಹಲವು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿದ್ದಾರೆ ಖಲೀಲ್ ಅವರು.
20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ: ಪಂಜಿಮೊಗರು ನಿವಾಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಾಲೆಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ಸದ್ಯ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸೈಕಲ್ ಪಂಪ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗಾಗಿ ಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಖಲೀಲ್ ಅವರು, "20 ವರ್ಷದಿಂದ ಗುಜರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ. ಗುಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಲೇಮಾರ್ನ ಜಯಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಹುರುಪು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀಜ್ ಮತ್ತು ನಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
