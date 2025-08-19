ETV Bharat / state

ಸೋರುತ್ತಿದೆ ಬಂಕಾಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ; ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳುವ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

the-roof-of-the-bankapura-health-center-is-leaking
ಬಂಕಾಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 4:11 PM IST

ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 35 ಬೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 12 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ, ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. ಬಂಕಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಹ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

Bankapura-health-center
ಬಂಕಾಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಸೋರುವ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ದಿನನಿತ್ಯ ಬಂಕಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ದುಬಾರಿ ದರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಬಡವರು ಬಂಕಾಪುರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುವ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು.

the-roof-of-the-bankapura-health-center-is-leaking
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್​​ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ: ನಾವು ಬಡವರು, ದುಬಾರಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಸೋರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಂಜಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

the-roof-of-the-bankapura-health-center-is-leaking
ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಂಕದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಬಂಕಾಪುರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಸೋರಿ ಟೈಲ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಲು ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

the-roof-of-the-bankapura-health-center-is-leaking
ಬಂಕಾಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಕಟ್ಟಡ ಸೋರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಳೆನೀರು ಸೋರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಳೆನೀರು ಸೋರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆಯಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡ ಸೋರದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

