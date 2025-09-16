ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 30 ಸಾವಿರ; ಈ ವರ್ಷ 3 ಸಾವಿರ! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ- ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 7 ರಿಂದ 9 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಹಲವು ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಸಹ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎರೇಕುಪ್ಪಿ, ಮಾಗೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾನಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿವೆ. ಕಿತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಣಗಿಸಲು ಸಹ ಮಳೆರಾಯ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಗಡ್ಡೆ ಕೊಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು? ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ಈ ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ, ಹಲಗೇರಿ, ಇಟಗಿ, ಎರೇಕುಪ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆರಾಯನ ಆಟಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು? ಮನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರು.
