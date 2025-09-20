ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ: ಸಾವಿರಾರು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲಿದೆ ನಾಡಗೀತೆ
ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜನತೆಗೆ ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ.
Published : September 20, 2025 at 3:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 2025ರ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ 27 ರವರೆಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯು "ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ" ಉಣಬಡಿಸಲಿದೆ.
ನಾಡಗೀತೆ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ "ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಮಾನಸ ಗಂಗೊತ್ರಿಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ ಅವರು, "ನಾಡಗೀತೆಗೆ 100 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, 100 ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಕವಿಗೊಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪಂಚ ಕಾವ್ಯದೌತಣ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ 5 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಭಾತ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೊಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರೊ. ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು, ಯುವಕವಿಗಳ ಭಾವ ಸಮ್ಮಿಲನ, ನವರಸಗಳ ಆಸ್ವಾದನ ಗೋಷ್ಠಿಯಾಗಿದ್ದು, ನವರಸವೇ ಜೀವನ, ಸಮರಸವೇ ಚೇತನ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ಸೆ.24 ರಂದು ಪ್ರಚುರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗೀತ ರಚನಾಕಾರರಾದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕುರಿತು ಕವಿಗಳಿಂದ ನಾಡು-ನುಡಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವಿಶೇಷಚೇನತ, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿದಿದ್ದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ".
"ಸೆ.25ರಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗೀತ ರಚನಾಕಾರ ಪ್ರಮೋದ ಮರವಂತೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಚುಟುಕ ಕವನಗಳ ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ ಇದ್ದು, ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಐದು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹಾಸ್ಯದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ".
"ಸೆ.26ರಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೋ.ನಂಜಯ್ಯ ಹೊಂಗನೂರು ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಿದ ಜಾನಪದ, ತತ್ವಪದಗಳ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಇರಲಿದೆ. ಕಂಸಾಳೆ, ತಂಬೂರಿ, ಬಸುರಿ ಬಯಕೆ ಪದ, ಜರಿವ ಪದ, ಸರಸ-ಸಲ್ಲಾಪ ಒಗಟು ಪದ, ಗೀಗೀಪದ, ಸೊಬಾನೆ ಪದ, ಅನಕುಪದ, ಪಾಡ್ದನ ಸೇರಿದಂತೆ ತತ್ವಪದಗಳ ಅನುಭವದ ಹದಪಾಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ".
"ಸೆ.27ರಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳಾದ ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಷ್ಠಿಯು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಹುತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾವ್ಯ ಚಿತ್ರಣ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪು-ಪೆಂಪು ಬೀರುವ ಹೂರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಕ್ವ ಚಿಂತನೆಯ ಕವಿಗಳು ಕಟ್ಟಿದ ಕಾವ್ಯದ ಬಹುಮುಖಿ ನೆಲೆಯ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇರಿ, ಪ್ರೊ.ಸಪ್ನ, ಪ್ರೊ. ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರೊ. ನವಿತಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಪ್ರೋ.ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ.ಶುಭಾ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಡಗೀತೆಗೆ ನೂರರ ಸಂಭ್ರಮ: ಕುವೆಂಪು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ