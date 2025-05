ETV Bharat / state

ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ, ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ!: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ - ONE TEACHER FOR THREE STUDENTS

ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಮೂರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ( ETV Bharat )

May 29, 2025

ದಾವಣಗೆರೆ: ಅದು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ. 40-50 ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಶಾಲೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂದಲಳತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ, ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಯೋಮಯ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ, ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ!: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat) 1980ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಪಾಠ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸದಾಶಿವನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತೋ, ನಾಳೆಯೋ ಬೀಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ದೂರದ ಆನಗೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಬಿಇಒಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕಿಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಶಾಲೆ ಸೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat) "ಇನ್ನೇನು ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು?" ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊರಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ವೈರಿಂಗ್‌ (ETV Bharat) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,231 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ; ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯೋಮಯ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,231 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳ 518 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 5.57 ಕೋಟಿ ರೂ ನೀಡಿದೆ. 878 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಕೂಡ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಿರಿ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

May 29, 2025