ವಿಮಾನವೇರಿದ ಬೆನಕ: ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯ ಪಯಣ - GANPATI IDOL

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬದವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣಪತಿಯು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ.

Ganapati made by Ramachandra Rao
ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)
Published : August 16, 2025 at 1:43 PM IST

ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಂಗಳೂರು): ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೆರ್ಲೇಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಪೂಜಿಸಲಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಿ. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಲೆಯು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಈಗ ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣಪತಿ ತಯಾರಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲದ ಶೆರ್ಲೇಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಪತಿಯು ಫ್ಲೈಟ್ ಏರಿ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಶೆರ್ಲೇಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಈ ಮೂರ್ತಿಯು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

Ganapati
ಗಣಪತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು, 'ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಇದರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರುವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. 1 ಅಡಿ, 5 ಕೆಜಿಯೊಳಗೆ ಈ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೇರಿ ಅವರು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ganpati-idol
ಗಣಪತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat g)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣಪತಿ ತಯಾರಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು, 'ದಿ. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಬಾರದಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ganpati-idol
ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬದವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯು ಭಗ್ನವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ತಯಾರಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಡಿಯ ಗಾತ್ರವು ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್​ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

