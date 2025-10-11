ETV Bharat / state

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಾಲ್​​​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಎಕರೆ ಬಳಕೆ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಲ್ ​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಂಮತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಲ್​​​ ಬಾಗ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು BENGALURU TUNNEL ROAD PROJECT
ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 4:04 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್​​​​​​ ಬೋರ್ಡ್​ವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಲ್ ​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಆರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಲ್ ​ಬಾಗ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು, ಲಾಲ್​ ಬಾಗ್​ ಆರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು. ಆದರೆ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಲಾಲ್​ ಬಾಗ್​ ಪ್ರದೇಶ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಾಗರಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲ್​​ ಬಾಗ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: "ಲಾಲ್​​ ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಉಚಿತ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್​ನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉದ್ಯಾನದ ಅಧ್ಯಾಯನಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ: ಗ್ರೇಟರ್​​​ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

200 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಲಾಲ್​ ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ 200 ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನಗರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸದ ಲಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಗ್ರೇಟರ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೀಕಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದ ಅವರು "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಜನಪರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ ವಿನಃ ಜನವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಟಾಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟರು.

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜಿಬಿಎ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಬಿಎ ಅಡಿ ಐದು ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಬರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 369 ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್​ಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ: ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್​ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಚಿದೆ: ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆರೋಪ

